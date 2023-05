Le Roots Reggae Festival en pleine expansion à Hensies : “nous garderons notre aspect humain et familial”

Le Roots Reggae Festival vient de se dévoiler au grand public. Pour cette nouvelle édition, le festival posera ses valises sur le site de Hensies Plage le 30 juin et les 1er et 2 juillet prochains. Cette nouvelle destination permettra à l’événement de continuer à prendre de l’ampleur et s’imposer comme l’un des plus importants festivals de Reggae de Belgique. Pour mettre à bien ses objectifs, il pourra également compter sur une programmation plus qu’impressionnante. Clinton Fearon, Linval Thompson ou encore les stars montantes de la Reggae : Claire Angel et Yoha&The Dragon Tribe seront notamment au rendez-vous.