Les ventes de tickets pour le Summer Music Festival battent tous les records : “les gens nous font de plus en plus confiance”

Les Festivals attirent donc du très beau monde cette année et le Summer n’en fait pas exception. Depuis ce lundi premier mai, les habitants de Saint-Ghislain, Hensies, Dour, Boussu et Honnelles bénéficient d’ailleurs de tarifs avantageux et ce pour une période de deux semaines. “La première vague de vente des pass prestiges a commencé ce lundi premier mai. Elle permet aux habitants de Dour, Boussu, Honnelles, Saint-Ghislain et Hensies de bénéficier de tickets à moitié prix. Ils sont donc disponibles à 30 euros jusqu’au 14 mai. Après cela, nous organiserons deux autres vagues de vente en juin et juillet. Les tickets passeront alors à 35 puis 50 euros au lieu de 60. Plus les festivaliers nous font confiance en se procurant rapidement leur place, plus ils bénéficieront d’un prix avantageux”, explique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival.

Un système win-win qui séduit visiblement les festivaliers puisque les places se vendent comme des petits pains. “Nous n’avons jamais vendu de places aussi rapidement”, annonce Richard Vanderhaeghen. “Il faut dire aussi que l’on revient en force en proposant un festival de plus en plus qualitatif. Notre communication en est également pour quelque chose. Des passages sur TF1 mais également RTL sont d’ailleurs prévus. Les gens nous font de plus en plus confiance, cela se ressent dans l’engouement général.”

Pour attirer les foules, quelques nouveautés seront au programme du Summer Music Festival. La diversification des styles musicaux en fera notamment partie et permettra d’alterner rythme latino, électro et rap. “Nous allons mettre en place une seconde scène qui permettra cette diversification des styles. Les 18/25 ans seront ainsi attirés par les rappeurs alors que les plus de 30 ans pourront trouver leur bonheur sur cette seconde scène. Nous touchons un large public lors de nos soirées des plus de 30 ans que nous souhaitions réunir avec les plus jeunes lors du Summer Music Festival”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Une diversification musicale qui permet donc d’attirer plus de monde venant de plus loin également. “Nous aimerions mettre en place un camping l’année prochaine afin d’attirer encore plus de monde en leur permettant de dormir sur place. Nous innovons chaque année pour monter le niveau d’un cran” conclut Richard Vanderhaeghen.

Pour rappel, le Summer Music Festival aura lieu les 10, 11, 12 et 13 août prochains. Romeo Elvis, Yves Deruyter, Bianca Costa et Da Tweekaz sont déjà à l’affiche du festival et seront prochainement rejoints par d’autres grands noms du rap notamment… Affaire à suivre.