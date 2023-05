Frameries : quatre terrains de pétanque en cours de construction

Concrètement, un CSL a vocation à servir d’ancrage, de point de contact entre l’Adeps et ses adhérents au niveau local et régional et in fine à mettre un maximum de personnes aux sports, dans les meilleures conditions possibles. Pour obtenir sa reconnaissance par l’Adeps, la RCA devra répondre à une série de critères et pourra alors prétendre à l’obtention de subventions ou encore à un accès direct au centre de prêt de matériel de l’Adeps.

”Notre RCA gère déjà nos différentes infrastructures sportives : notre salle omnisports, les installations du RSB Frameries et du tennis”, précise Arnaud Malou (PS), échevin des sports et des travaux. “Pour pouvoir enclencher les démarches et être reconnu CSL, il nous fallait une infrastructure sportive supplémentaire. Ce qui nécessite inévitablement des moyens.” Il fallait donc réfléchir à une solution peu coûteuse, répondant malgré tout à une demande.

L’idée des terrains de pétanque a rapidement été avancée lors de discussions avec l’Adeps. “Il n’y a pas de club officiel sur le territoire communal mais on a des citoyens qui, de manière individuelle, ont déjà réclamé des terrains. On pense que leur construction pourrait de ce fait créer une certaine émulation.” Et quitte à le faire, autant le faire bien, avec des terrains répondant aux normes nationales.

La RCA devrait déposer son dossier en septembre. Elle pourrait compter, aux alentours de janvier 2024, sur l’engagement d’un gestionnaire d’infrastructure sportive diplômé. Les terrains de pétanque devraient quant à eux être utilisables avant les congés d’été. Restera alors à pointer ou à tirer !