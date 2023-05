Un second pilier de pension mis en place à Dour pour les membres du personnel communal

”C’est un point que l’on espérait mettre en œuvre depuis plusieurs années qui aboutit désormais”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. “Il n’était pas facile à mettre en place tant il a un impact sur le budget de la commune même si avec l’évolution des règles nous sommes en quelque sorte poussés vers cette voie-là.”

Concrètement, le personnel non nommé bénéficiera désormais d’un second pilier de pension. “Cela améliorera la pension des membres du personnel qui n’ont pas eu l’occasion d’être nommés au terme de leur parcours communal. Cela a une incidence budgétaire qui est assez compliquée à calculer puisque cela intervient également dans la diminution de notre cotisation de responsabilisation. Si nous ne le payons pas au niveau de ce second pilier de pension, nous aurions dû le faire autrement pour ne pas recevoir une “amende” qui pénalise les pouvoirs publics qui n’ont pas suffisamment de personnel nommé”, conclut Carlo Di Antonio.

Un avantage non négligeable donc pour les membres de l’administration communale qui pourront profiter davantage de leur retraite.