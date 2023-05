Candidatures lancées pour le retour des mérites sportifs de Dour

Pour rattraper les années sans récompenses, le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, a donc décidé de récompenser les sportifs de ces trois dernières années. Une volonté née après la reprise du Sport au sein de ses compétences. “Je viens de reprendre la responsabilité de la politique sportive au sein de notre commune et je ferai dans les prochaines semaines la tournée de tous nos clubs sportifs locaux. Le sport est une école de vie et les performances méritent d’être récompensées”, indiquait-il. “Je relancerai début septembre la cérémonie des “Mérites sportifs Dourois. ” qui avait malheureusement été oubliée depuis plus de trois ans.”

Pour mettre fin à ces années de disette, les clubs sportifs de Dour sont invités à envoyer la candidature des sportifs méritants au service communication de la commune. Ce dernier se chargera de recenser toutes les candidatures jusqu’au premier juin prochain. Après cela, les jurés se réuniront pour élire les sportifs les plus méritants le 8 septembre prochain.

Une initiative à ne pas manquer donc pour les clubs sportifs de l’entité qui auront une chance unique de se mettre en valeur à travers ces mérites sportifs.