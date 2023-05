Saisie de chevaux à Quaregnon : toujours très faible, l’une des juments a donné naissance à un poulain

Ses compagnons d’infortune, eux, ont eu un peu plus de chance. Au refuge Au Bonheur Animal, on se bat notamment pour Sofia, une autre jument issue de cette saisie. La bonne nouvelle, c’est que l’animal ne sera pas rendu à son propriétaire – pour ne pas dire bourreau. La nouvelle est parvenue aux différents refuges ces derniers jours. Des refuges qui ont assisté, ce week-end, à un petit miracle : la naissance d’un poulain, dont la présence était passée inaperçue malgré une échographie et une prise de sang. Baptisé Junaid, ce dernier est pris en charge par les équipes de l’association.

Le poulain de Sofia, une jument saisie à Quaregnon, se porte bien pour l'instant. ©Au bonheur animal

”Sofia se bat depuis des semaines comme une folle pour vivre, même si une fois au sol, se relever est impossible sans notre aide”, précise la présidente, Maud Dericke. “Depuis cinq jours, Sofia n’était plus tombée et nous avons décidé de lui laisser quelques heures en prairie. Ce dimanche matin malheureusement, Sofia s’est à nouveau écroulée. À notre grande surprise lorsque nous sommes arrivés dans le box, un petit être était allongé à ses côtés d’elle… “

Si dans un premier temps, la naissance du poulain apparaît comme un petit miracle, les équipes ont rapidement dû prendre le relais. Ce lundi, la mère et son jeune ont dû être séparés. “Elle l’a rejeté, elle ne veut plus s’en occuper. C’est la première fois que nous assistons à cela mais nous pensons qu’elle associe son petit à son état et à sa difficulté à être soignée. Elle ne reprenait pas de poids car c’est le petit qui en profitait. Maintenant qu’elle a mis bas, elle se porte un peu mieux, elle parait plus en forme.”

Ce rejet contraint les soigneurs à se relayer toutes les heures pour biberonner le poulain. Ce qui, inévitablement, fait grimper la facture pour le refuge. “On va avoir besoin de lait en poudre en grande quantité. À cela s’ajoutent les besoins en foin, en paille, la nourriture pour le reste de nos pensionnaires, notamment des rongeurs. Toute aide est la bienvenue.” Des parrainages pour un montant de 10 euros par mois sont sollicités mais plus globalement, les dons financiers et matériels seront appréciés.

À ce jour, les soins vétérinaires s’élèvent par exemple à 8000 euros. “On attend le passage de notre vétérinaire pour voir si Junaid a suffisamment de défenses naturelles ou s’il a besoin d’être complémenté.” Si la situation est loin d’être simple, les équipes ont bon espoir que les deux animaux s’en sortent. Elles espèrent par ailleurs pouvoir tenter une remise en contact lorsque Sofia aura repris du poids et sera à nouveau sur patte, et en mesure de pouliner.