Pour le ministère public, il s’agissait d’une tentative de vol avec violence, assortie de plusieurs circonstances aggravantes (plusieurs auteurs, utilisation d’une arme et d’un véhicule pour prendre la fuite, état de vulnérabilité de la femme aveugle). Selon les déclarations des victimes, les deux hommes cherchaient à prendre possession de bijoux. Ils contestaient.

Pas de tentative de vol

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a requalifié les faits en coups et blessures avec incapacité de travail de moins de quatre mois, en coups et blessures simples sur une personne vulnérable et en port d’arme sans autorisation. Selon le tribunal, les deux auteurs n’étaient pas animés de l’intention de voler.

Lors de cette scène violente, le fils a été blessé d’une balle, entrée dans le gras de la cuisse. Il a aussi reçu des coups à la tête, portés à l’aide d’un objet contondant. Sa mère a aussi reçu des coups.

La jeune victime a pu identifier ses agresseurs et donner leurs identités aux policiers. Il s’agissait de Jordan, originaire de la région de Mons, et du Bruxellois Mamadi. Ce dernier avait un mobile, donner une leçon à un jeune qui refusait de tremper dans son trafic de drogues.

Sous mandat d’arrêt

Le 4 juillet, Jordan était placé sous mandat d’arrêt. Chez lui, les policiers ont retrouvé une matraque télescopique, objet contondant qui a servi à frapper les victimes. Il a écopé d’une peine de deux ans de prison, assortie d’un sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive, pour les coups et d’une amende de 800 euros avec sursis pour la détention de l’arme.

Jordan avait balancé Mamadi, précisant avoir été victime de pressions, avant de se rétracter. Mamadi prétendait être resté à Bruxelles le jour des faits. Toutefois, son téléphone portable a borné à Jemappes le jour des faits.

Mamadi a été arrêté le 2 novembre 2022 à Bruxelles après avoir agressé un contrôleur du métro bruxellois. Les deux hommes ont chuté dans l’escalator et le contrôleur a été blessé. La police est intervenue et Mamadi s’est rebellé. Il détenait de la drogue et une importante somme d’argent en liquide.

Un an de prison ferme pour Mamadi

Le tribunal a infligé une peine de trois ans, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède un an de prison ferme, à Mamadi pour les faits de Jemappes. Il écope, en plus, d’une peine de six mois, assortie d’un sursis probatoire d’une durée de trois ans, pour les faits de Bruxelles.

Si le tribunal n’a pas infligé la même peine aux deux jeunes, c’est parce que Jordan n’avait aucun antécédent judiciaire, contrairement à son ami. Les deux hommes ont comparu détenus à leur procès.