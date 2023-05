Boussu : des produits de pharmacie en libre accès grâce à un distributeur automatique

À Boussu cependant, les patients de la pharmacie Hecquet-Blondiaux pourront peut-être l’éviter. En effet, un distributeur automatique leur est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. On y retrouve des produits de première nécessité, allant des laits pour bébé aux tests de grossesse en passant par les tests covid. “On est vraiment dans une logique de service. L’idée est d’apporter une aide immédiate aux patients”, explique Murielle Blondiaux, co-gérante.

Du lait en poudre, des pansements, des tests de grossesse ou encore du spray pour le nez sont disponibles à la pharmacie Hecquet-Blondiaux, située à Boussu. ©D.R.

”On ne peut pas proposer de médicaments au sens strict car ils doivent toujours être accompagnés d’un conseil, mais on a pu ajouter des tétines pour bébé, des pansements ou encore un spray nasal aux huiles essentielles, qui n’a donc pas le statut de médicament mais qui peut offrir plus de confort au patient en attendant la réouverture de la pharmacie.” Le pharmacien n’étant pas contraint d’ouvrir spécifiquement pour cela, aucune taxe n’est réclamée.

”Vous n’imaginez pas le nombre de fois où l’on est dérangé en garde par des parents qui ont besoin d’un lait pour bébé parce qu’ils ont oublié d’en acheter. On en propose désormais huit, les plus achetés par nos clients. Chaque matin, on fait l’inventaire des produits achetés pendant la nuit et on renouvelle le stock.” Si l’appareil est installé depuis déjà un moment, tout le monde n’était pas au courant.

Les gérants de la pharmacie ont donc décidé d’en faire la publicité sur leurs réseaux sociaux. “On était surpris de constater, lors de discussions avec nos clients, qu’ils n’étaient pas au courant de la présence du distributeur. Nous passions de ce fait à côté de notre objectif, qui est vraiment de les dépanner rapidement. Le bouche-à-oreille et la communication sur les réseaux semblent désormais porter leurs fruits.”

À bon entendeur pour les plus distraits donc, ou pour celles et ceux qui auraient le nez un peu trop bouché pour dormir sur leurs deux oreilles.