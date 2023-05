Quatre ans de prison pour un Montois coupable de coups et de harcèlement envers sa compagne, victime d’un faux profil Facebook où elle apparaît nue

Farouk (26 ans) a été reconnu coupable, par la 10e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, de coups portés à sa dernière compagne, entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022. à Boussu et Mons. Le Marocain était en aveux d’avoir giflé sa compagne lors de sa soirée d’anniversaire, la nuit du 28 au 29 janvier 2022. Il contestait d’autres scènes de coups. Toutefois, des photographies de lésions et des constatations effectuées par les policiers prouvent que cette scène n’est pas isolée.