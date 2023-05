S’il ne respecte pas les conditions imposées par le tribunal, le Baudourois Ricardo ira sept ans en prison

Le 6 août 2022, Ricardo a débarqué chez son rival amoureux, où sa compagne s’était réfugiée. Il est entré en force dans l’appartement. Deux femmes présentes dans l’appartement ont tenté de la retenir, alors qu’il détenait un couteau dans la main droite et qu’il proférait des menaces contre Christophe, son rival.

“Il a voulu me planter pour me tuer”

Ce dernier se cachait dans une chambre à l’étage. Après avoir tenté de prendre la fuite par le grenier, il a rebroussé chemin et s’est retrouvé face à Ricardo, lequel a tenté de le frapper à la tête avec son couteau. “Il a voulu me planter pour me tuer, mais je n’ai pas été touché”, avait raconté Christophe lors de l’audience.

Fou de rage, Ricardo a tout détruit dans l’appartement. Quand les policiers sont arrivés pour le maîtriser, le couteau se trouvait sous une table de la cuisine. La défense a contesté la préméditation, alors que le ministère public estimait qu’elle était établie en raison des menaces proférées par le prévenu dès l’entrée dans l’appartement. Une peine de neuf ans de prison avait été demandée. Le tribunal n’a pas retenu la circonstance aggravante et a assorti la peine de quatre ans d’un sursis probatoire de cinq ans.

Il agresse un livreur

Ricardo était aussi poursuivi pour un vol avec violence, commis le 24 février 2022 à Saint-Ghislain. Il avait agressé un livreur pour prendre les commandes de son véhicule de travail. Il avait aussi volé du tabac à Jemappes, le 9 septembre 2020. Il écope d’une peine de trois ans de prison, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans.

Enfin, il écope d’un mois de prison pour avoir détruit une cellule du poste de police de la zone boraine. Sur un mur, il avait déclaré sa flamme pour sa bien-aimée, qui l’avait quitté pour Christophe…