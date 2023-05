La commune de Quiévrain a bouclé son budget du CPAS

Tout comme au budget communal, le budget du CPAS est touché par les indexations et les prix de l’énergie. “Le conseil communal doit désormais également voter le budget du CPAS. Nous nous en sommes d’ailleurs plutôt bien sortis pour une première. Il a toutefois été marqué par l’augmentation des prix de l’énergie et l’indexation des salaires”, indique Pierre Tromont, échevin des Finances à Quiévrain.

Des problèmes également rencontrés lors du budget communal. “Quelques trajectoires budgétaires du budget communal avaient retenu l’attention de la tutelle. Elles s’expliquent cependant par les indexations importantes survenues l’année dernière que nous ne pouvons prévoir mais également par des dotations aux services de secours qui ne cessent d’augmenter”, poursuit Pierre Tromont.

Dans les deux cas, la commune est tout de même parvenue à boucler un budget cohérent. Pour rappel, les budgets les plus conséquents se trouvent au niveau du communal dont les dépenses les plus importantes sont donc toujours prévues pour l’aménagement de la place du Ballodrome, l’extension de l’école d’Audregnies et pour la rénovation énergétique du Centre d’Animation. De nombreux subsides interviendront également pour alléger la charge commune. La commune obtiendra ainsi 500 000 euros de subside pour la rénovation de la place de Baisieux, 180 000 pour la liaison cyclo-piétonne Angre-Baisieux, 700 000 euros pour la place du Ballodrome et 1,2 million pour l’extension de l’école d’Audregnies. Sept millions d’euros d’investissement sont ainsi prévus.