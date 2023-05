Après un an, la charte signée entre la commune de Dour et son Mc Donald’s semble porter ses fruits

Un premier bilan a ainsi pu être dressé. “Mc Donald’s optimise dans son établissement la collecte et le recyclage des déchets grâce au Green Truck, leur propre système de gestion des déchets par lequel leurs collaborateurs trient les déchets en cuisine en 7 flux différents. Depuis un an ils ont également signé une charte avec la commune. L’évaluation après cette première année est globalement positive et une réunion de suivi est prévue sous peu en présence de Joris Durigneux en tant qu’Échevin de la propreté publique”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

Concrètement, Mac Donald’s Dour s’est engagé à organiser une tournée de nettoyage chaque semaine pour ramasser les déchets le long de la rue de la Grande Veine (devant le restaurant et jusqu’au croisement avec le Ravel) ainsi que le rond-point sur la rue d’Elouges (les arrêts de bus). La chaîne de restauration rapide s’est également engagée à maintenir un dialogue permanent avec la Commune de Dour afin de toujours œuvrer pour un quartier propre.

Les besoins des clients sont également au cœur de l’attention de cette charte qui demande aux équipes du McDonald’s de procéder régulièrement à des auto-évaluations pour déterminer si les mesures prises par le restaurant répondent aux besoins des clients et du quartier. Les visiteurs seront également interpellés par la direction en cas de comportement indésirable.