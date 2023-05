Avec son programme toujours plus étoffé, Hensies Plage sera teintée de rose cette année

C’est donc un événement attendu de tous qui vient de se dévoiler à la presse. “Hensies plage connaît un succès grandissant et est d’ailleurs devenue une véritable tradition de la commune”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS). “L’idée de création de l’événement nous est venue de Bruxelles et d’autres communes qui organisaient un rendez-vous sur la plage en bord de canal. Étant donné que nous possédons un beau canal à Hensies, nous avons également voulu lancer notre événement. Sa création avait également une finalité sociale puisqu’il a pour but de proposer un petit écrin de plage bucolique aux nombreux jeunes qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir partir en vacances.”

Cette année sera, en plus, teintée de rose. La commune a en effet décidé de collaborer avec Think Pink afin de faire avancer la rechercher dans la lutte contre le cancer du sein. “Ce partenariat nous tient vraiment à cœur. Nous allons d’ailleurs reparler de la lutte contre le cancer du sein sur la commune puisque nous envisageons d’obtenir le label Think Pink. Énormément de femmes sont touchées par le cancer du sein, nous voulions donc agir”, poursuit Eric Thiébaut.

Concrètement, ce nouveau partenariat se caractérisera par l’apparition du ruban rose Think Pink sur le logo d’Hensies Plage. En plus de cela, la journée du 20 juillet sera animée uniquement par des DJs féminines. Préscillia, Miss Maily B, DJ Tam, Nicky Sanchez et l’ambassadrice Think Pink, Mademoiselle Luna, seront ainsi au rendez-vous. Le lendemain, pour la fête nationale, les artistes masculins seront de retour avec DJ Cord C, l’Orchestre Zenith et Jean-Noël Hovinne qui se succéderont avant de faire place au feu d’artifice.

Pour le reste, l’événement ouvrira ses portes le 7 juillet à 10h. Randonnée pédestre et Summer Beach Party seront au programme ce jour-là. Le lendemain, le marché du terroir prendra ses quartiers sur la plage d’Hensies plage avant de faire place à la soirée animée par l’orchestre Music Time et Fédora. Balade en Vespa, dîner aux moules, tir à l’arc, Summer Beach Party spécial année 90, brocante, tournoi de pétanque, balade à moto et diverses soirées animeront également la semaine. La soirée des enfants aura quant à elle lieu le dimanche 16 juillet à 14h.

Les pédalos, kayaks, châteaux gonflables et autres pataugeoires, chaises longues et bars seront accessibles tout au long de l’événement. Pour faire tourner tout cela, l’asbl Symbiose sera aux manettes. Les visiteurs pourront d’ailleurs profiter de 30 centimètres de plage supplémentaire cette année. Un événement à ne pas manquer donc qui sera directement organisé dans la continuité du Roots Reggae Festival.