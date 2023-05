Une chose saute aux yeux en parcourant les faits qui lui sont reprochés, l’homme âgé de 39 ans s’en prend trop souvent à sa pauvre maman. “Elle m’a peut-être trop gâté quand j’étais jeune. J’admets être chiant avec elle”, dit-il, du bout des lèvres, devant le tribunal correctionnel. Le ministère public estime qu’il s’agit d’un harcèlement continu.

Un juge d’instruction a décidé de le placer en détention préventive, afin qu’il ne consomme plus de drogue et d’alcool. C’est bien là la source du problème, comme le souligne son avocat, Me Arnaud Lebas.

Des cures, en vain

Déscolarisé dès l’âge de quinze ans, Geoffrey s’est mis à consommer de la cocaïne et il a rencontré de mauvaises personnes dans le milieu interlope. Il a bien tenté quelques cures, il a rapidement replongé. “Le décès de son papa a été catastrophique pour lui”, commente son avocat.

Pourtant, tout n’est pas noir chez Geoffrey. Il a travaillé durant six ans, comme préparateur de commandes au sein d’une entreprise.

Selon son avocat, la maman de Geoffrey fait tout pour l’aider, pour le faire sortir définitivement des paradis artificiels. Est-ce possible ? L’avocat y croit en plaidant un sursis probatoire.

Le ministère public est plus circonspect, d’autant qu’un sursis probatoire, accordé lors d’une précédente condamnation, vient d’être révoqué. L’affaire est en appel. En attendant, le substitut du procureur requiert une peine de trois ans de prison ferme.