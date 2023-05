Quévy renouvelle sa convention avec le contrat Rivière Haine : diverses actions en faveur de l’environnement seront menées

”44 kilomètres de ruisseaux traversent notre territoire”, explique David Volant (MR +), échevin de l’environnement. “Pouvoir compter sur un Contrat Rivière est primordial pour nous car nous n’avons pas la capacité d’être sur le terrain pour analyser quotidiennement la situation, et nous n’avons pas non plus l’expertise pour le faire. S’entourer de personnes compétentes est une chance, surtout dans une commune rurale comme la nôtre.”

Les enjeux sont en effet importants puisque le travail du CR regroupe de multiples missions. “Cela va de l’information et la sensibilisation du public à la signalétique des cours d’eau en passant par la gestion des plantes invasives, des opérations rivières propres, des mises à jour et suivi des populations de batraciens ou encore à la lutte contre les inondations et coulées de boues.”

Un travail qui ne peut être effectué sans la collaboration d’acteurs locaux, notamment les citoyens et les agriculteurs. “L’installation de fascines, par exemple, ne peut pas être envisagée sans concertation et accord de leur part.” Plus globalement, sur le territoire communal, 195 “points noirs” ont été répertoriés et feront donc l’objet d’une attention toute particulière et d’actions prioritaires.

”Cela va de la mise en place de barrières gonflables pour retenir des déchets à la sensibilisation des agriculteurs et particuliers”, poursuit l’échevin. Des opérations rivières propres seront organisées chaque année, notamment du côté de Givry, les rejets seront vérifiés et un rappel de l’obligation de raccordement au réseau d’égouttage ou step individuelle formulé, des opérations d’élagage effectuées.

In fine, l’objectif reste bien d’améliorer le cadre de vie des habitants et préserver l’environnement, et donc la faune et la flore qui gravitent autour de ces cours d’eaux.