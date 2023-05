Mons-Borinage : les crèches gérées par l’Irsia abandonnent les langes jetables au profit des langes réutilisables

Mathieu Messin, président de l’intercommunale et également président de l’entreprise de travail adapté Alteria, est à l’initiative de ce changement. “L’idée ne date pas d’hier et s’inscrivait également dans une volonté de collaboration entre l’Irsia et Alteria. La quantité de lange utilisée dans nos crèches nous a poussés à chercher des alternatives et à voir si les langes réutilisables pouvaient être confectionnés par l’atelier couture d’Alteria.”

Une collaboration avec une entreprise bruxelloise

Malheureusement, pour diverses raisons, les tests ne se sont pas avérés concluants. “Nous avons finalement pris contact avec Snappies, une société bruxelloise qui a bénéficié du soutien de la ville de Bruxelles, obtenu toutes les certifications nécessaires et qui gère notamment la crèche du parlement européen”, souligne Mathieu Messin. “Utiliser les langes mis à disposition par Snappies n’entraîne pas de surcoût. Nous étions de ce fait convaincus.”

L'intercommunale Irsia passe aux couches lavables et abandonnent les couches jetables. ©D.R.

Concrètement, une fois souillés, les langes sont placés dans des sacs confectionnés par Alteria, placés dans des contenants mis à disposition par Snappies, ramassés deux fois par semaine dans les crèches, stockés et finalement rapatriés vers Bruxelles à raison d’une fois par semaine par des travailleurs d’Alteria. “On espère pouvoir un jour avoir notre propre laverie dans la région de Mons-Borinage si le système fonctionne et est adopté par d’autres structures.”

Un système qui va permettre à l’Irsia de faire l’économie de 123 000 langes jetables par an, soit environ 18 tonnes de déchets placés dans 6 000 sacs-poubelles bien remplis. “C’est un vrai plus pour l’environnement et les études démontrent qu’il n’y a pas d’allergie possible avec ces langes en tissu, contrairement aux langes jetables des grandes surfaces. Pour le personnel, qui a été formé, cela ne change pas vraiment la donne : il faut continuer à changer les enfants et placer les langes dans un contenant plutôt que dans une poubelle.”

Informer les parents

Les parents ont eux aussi été informés et sensibilisés à la démarche. “Il faut parfois déconstruire certaines idées reçues, rassurer. Certains parents adhèrent totalement au principe, d’autres sont réticents mais pourront rejoindre l’aventure par la suite. Ils ont encore le choix d’accepter ou non ce changement, parce que leurs enfants fréquentent déjà nos accueillantes ou nos crèches.”

C’est en revanche un choix que n’auront plus les parents d’enfants qui effectueront prochainement leur entrée dans une crèche Irsia, l’utilisation de langes réutilisables étant désormais inscrite au projet d’accueil. Notons encore que les parents qui souhaitent adopter les langes réutilisables à la maison pourront ramener les couches sales à la crèche afin qu’elles soient ajoutées au stock à réacheminer vers Bruxelles.