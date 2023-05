Quadruple tentative de meurtre au Grand Large à Mons, Benjamin encourt une très lourde peine de prison

Benjamin, habillé en noir et le visage couvert par une écharpe, a frappé quatre personnes, elles aussi d’origine africaine, avec un couteau de cuisine. Il a de nombreux antécédents judiciaires et est en état de récidive.

Ils ont cru mourir

Me Frank Discepoli représente un jeune homme frappé de quatre coups de couteau dans le dos, le menton et la joue droite. Le pénaliste s’étonne qu’il n’y ait pas eu de mort ce dimanche-là, en raison de la nature de l’arme, un couteau avec une lame de treize centimètres, des zones vitales visées et de la détermination de l’auteur qui a agi sans sommation. “Si mon client n’avait pas réussi à se réfugier dans une voiture, le prévenu l’aurait achevé”, explique l’avocat.

Un avocat bruxellois représente un homme frappé de quatre coups de couteau dans le dos et au niveau de la carotide. Ironie du sort, son frère est décédé lors de l’attentat de la station de métro de Maelbeek, à Bruxelles. “Il a aussi été victime d’un attentat”. Son pronostic vital était engagé au moment de son admission à l’hôpital.

La troisième victime est représentée par Me Thomas Crombez, un homme frappé au ventre. “Il a eu de la chance, il s’est écarté du groupe pour un besoin pressant. Témoin de la scène, il est intervenu pour sauver ses amis et il a fait face au prévenu, lequel l’a frappé au ventre. Ce dernier avait l’intention de commettre un massacre et de ne pas laisser de témoin”, affirme l’avocat.

Une jeune femme âgée de 21 ans a été témoin de la scène et a reçu, elle aussi, un coup de couteau au niveau de l’épaule droite. Elle aussi a gardé de graves séquelles psychologiques de cette agression.

Le mobile ?

Benjamin a bu de l’alcool avec quelques amis durant l’après-midi, au Grand Large. La discussion était animée. Le Congolais explique qu’il est rentré chez lui, assez énervé, mais il précise qu’il était déjà armé de son couteau. Il ne peut pas expliquer pourquoi il était dans un tel état d’énervement. Le président du tribunal insiste pour connaître les raisons de sa colère, en vain.

Selon Me Discepoli, il y a eu quelques bribes d’explications lors de la reconstitution. Le prévenu se serait fâché pour des broutilles, un foutage de gueule et un changement de musique dans l’auto…

Agression préméditée ?

La circonstance aggravante de préméditation est posée au tribunal. Pour Me Discepoli, elle est établie. “Il s’est passé une demi-heure entre la première scène et son retour au Grand Large. Il a réfléchi à ce qu’il allait faire”, dit-il, rejoint par ses confrères de la partie civile et le substitut du procureur du roi.

Benjamin a été placé sous mandat d’arrêt dans la foulée. “Au moment de son arrestation, il n’a exprimé aucun remords, s’inquiétant de savoir qui l’avait balancé et s’il y avait un mort”, déclare Me Discepoli.

Deux mois plus tard, en prison, il détenait un téléphone portable lui donnant accès à Internet. Il a émis le regret de ne pas avoir tué le client de Me Discepoli, comme il l’a écrit sur les réseaux sociaux. Pour les parties civiles et l’accusation, cela démontre qu’il était animé de l’intention de tuer et qu’il avait bien prémédité l’agression.

La défense, représentée par Me Jean-Benoît Ronveau, a contesté deux tentatives d’homicide, plaidant une requalification en coups, et la circonstance aggravante de préméditation. Compte tenu du parcours judiciaire de son client, sa marge de manœuvre était bien étroite…