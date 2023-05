Le 28 août 2022, peu après 19h, la police est appelée pour une bagarre. Mohamed est grièvement blessé aux bras et aux mains. Les lésions sont importantes. L’homme est envoyé à l’hôpital dans un état grave. Les policiers retrouvent un cutter ensanglanté à l’entrée d’un magasin de nuit.

Deux scènes

Les enquêteurs découvrent que la pièce s’est jouée en deux actes. La première séquence a lieu devant un café. Selon un témoin, Kevin a frappé Mohamed au visage. Ce dernier est parti. Il est revenu quelques minutes plus tard, jetant un marteau vers les deux autres qui étaient toujours sur la terrasse du café.

La deuxième scène se déroule dans le magasin de nuit où Mohamed s’est réfugié. Les caméras démontrent qu’il est poursuivi par deux hommes, bien décidés à se venger. La porte du magasin est fermée. Un témoin déclare que les deux hommes ont fait mine de quitter les lieux, attendant que Mohamed sorte. Ce dernier sort quelques minutes plus tard. Les trois autres surgissent. Les deux hommes entrent dans le magasin et foncent vers la réserve, où Mohamed se cache, tenant son cutter en main.

Intention de tuer contestée

Le substitut du procureur du roi estime que la tentative de meurtre doit être retenue contre Laurent et Kevin. “La tête a été visée à trois reprises, avec détermination, ce qui fonde l’intention de tuer”, déclare le substitut du procureur. Le parquet ne retient aucune cause d’excuse.

Laurent, auteur des coups de machette, présente des traits antisociaux avec capacité de transgression. Il a également des antécédents judiciaires. Une peine de sept ans de prison est réclamée par le ministère public.

Me Laura Danneau conteste l’intention d’homicide, demandant une requalification en coups avec incapacité de travail de plus de quatre mois. L’avocate soutient que son client visait le bras de Mohamed et non sa tête. Elle plaide aussi l’excuse de provocation pour celui qui a été placé neuf mois en détention préventive.

Récidiviste

Kevin, considéré comme co-auteur par le parquet, présente aussi des traits antisociaux. Il est connu des autorités judiciaires et est en état de récidive légale. “Il a commis les faits, un mois après avoir bénéficié de deux cadeaux de la justice”, note le substitut. Kevin n’a pas respecté les conditions imposées dans le cadre d’une probation.

Une peine de cinq ans ferme est demandée contre Kevin. Me Quentin Duffrane imite sa consœur, plaidant l’excuse de provocation et contestant l’intention de tuer.

Le substitut ne s’est pas opposé à une suspension du prononcé en faveur de Mohamed, déjà meurtri dans sa chair, poursuivi pour menaces lors de la première phase. Me Frank Discepoli, son avocat, constate que les versions des deux autres sont contradictoires. “On ne comprend pas pourquoi il aurait menacé de mort les autres. Mon client est décrit comme une personne très calme par la tenancière du café. Personne dans le café ne confirme une quelconque menace proférée par mon client. Ensuite, il part se cacher. En quoi présente-t-il un danger pour les autres ?” demande l’avocat.