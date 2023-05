Après s’être enfuie à Frameries, il y a trois mois, la chienne Gabriella a été retrouvée… à Schaerbeek

”Lorsque j’avais lancé mon cri d’alerte, mes recherches portaient principalement sur le Borinage puisque Gabriella s’était enfuie à Frameries. Finalement, nous ne l’avons pas du tout retrouvée dans le coin puisqu’elle se trouvait à la chaussée de Vilvorde à Schaerbeek”, confie Laurence Dieu. “Nous avons retrouvé sa trace grâce à une dame, qui travaille non loin de la gare de Schaerbeek. Elle voyait depuis plusieurs jours un chien se balader sur les rails de chemin de fer. Elle l’avait alors filmé et posté la vidéo sur Facebook afin de retrouver le propriétaire du chien. Le chien en question n’était autre que Gabriella. L’association Lostdogzzz s’est alors rendue sur place pour la prendre en charge avant que je puisse venir la récupérer.”

Le travail des bénévoles de l’association n’a pas été de tout repos puisque la chienne, craintive, ne se laissait pas capturer facilement. “Sur place, l’association Lostdogzzz a disposé des caméras tout au long de la chaussée de Vilvorde afin de suivre la trace de Gabriella. Deux cages ont également été installées pour capturer l’animal. Du bouillon et de la nourriture étaient placés tout au long du cheminement vers la cage et à l’intérieur de celles-ci pour mettre la main dessus. Cela a fonctionné puisque Gabriella s’est montrée aux caméras avant de leur faire à nouveau faux bond”, raconte Laurence Dieu.

Une première tentative ratée qui a obligé l’association à faire preuve de ruse pour attraper la chienne. “L’association s’est rendue dans le port de Bruxelles où Gabriella avait été vue par un grutier présent sur place. Elle a eu l’autorisation de questionner les travailleurs pour finalement se rendre compte qu’ils nourrissaient la chienne. L’ordre a alors été donné de ne plus la nourrir pour qu’elle rentre dans les cages. De la nourriture et du bouillon ont donc à nouveau été mis dans les deux cages et à leurs abords pour l’attirer. Cette fois-ci, elle est rentrée dedans et a pu être prise en charge par l’association”, poursuit Laurence Dieu.

Lors de ses trois mois de cavale, la chienne s’était blessée. Elle a donc dû être prise en charge en urgence par des vétérinaires. 15 points de suture plus tard, Laurence Dieu va enfin pouvoir récupérer sa chienne mais une question se pose tout de même : comment Gabriella a pu se retrouver si loin du lieu où sa propriétaire l’avait perdue ? “Nous ne saurons probablement jamais comment elle s’est retrouvée là-bas. Je pense qu’elle est peut-être rentrée dans un train en stationnement à l’Arsenal à Cuesmes. Il aurait ensuite démarré pour se rendre du côté de Bruxelles. Si ce n’est pas cela, elle a peut-être parcouru toute la distance entre Frameries et Schaerbeek à pattes”, explique Laurence Dieu.

Peu importe la manière dont elle s’est retrouvée là, la propriétaire savoure ces retrouvailles avec sa chienne. “Je me sentais quelque peu coupable de sa disparition. C’est donc un énorme soulagement pour moi de l’avoir retrouvée. Le refuge au Portugal me faisait confiance lorsqu’il m’a confié Gabriella, je ne voulais donc pas la perdre. Je ne remercierai jamais assez l’association Lostdogzzz sans qui je n’aurais jamais pu la retrouver. J’encourage vraiment les gens à faire appel à eux, ils sont géniaux”, conclut Laurence Dieu.