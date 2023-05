Borinage : une prostituée et son garde du corps condamnés pour avoir escroqué des clients

La dixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a condamné lundi une prostituée et son compagnon pour avoir escroqué des clients. Sous la menace, ces derniers étaient invités à sortir un peu plus d’argent de leur poche, que ce qui était convenu entre eux et la fille de joie contactée via un site internet. Le couple était aussi poursuivi pour des vols avec violence.