90 policiers pour encadrer les festivités de l’Ascension à Saint-Ghislain

Du 18 au 20 mai, les festivités de l’Ascension prendront leurs quartiers à Saint-Ghislain qui ameutent tous les ans, si le temps le permet, des milliers de personnes. Le plus gros des festivités se déroulera ce jeudi avec notamment une brocante et l’envol du ballon à gaz. Pour veiller à la sécurité des nombreuses personnes qui feront le déplacement, la police sera sur ses gardes avec 90 agents répartis entre 8h et 3h du matin le lendemain. “Il s’agit d’un des plus gros événements organisés sur notre zone”, confirme le commissaire Buyle, de la direction du service opérationnel de la zone de police Boraine.