Colfontaine : le MR estime qu’il faut en faire plus pour l’emploi

Si l’objectif poursuivi est plutôt unanimement salué, du côté du MR de Colfontaine, on estime que la démarche ne va pas assez loin. “Si l’on prend le nombre de chômeurs en Wallonie, il est clair que cela apparaît comme une goutte d’eau dans l’océan”, regrette Antony Smets d’Alelio, porte-parole du MR colfontainois. “On ne dit pas que ce n’est pas bien ; on dit que ce n’est pas suffisant.”

Et de préciser : “Il ne faudrait pas se contenter de ça, se dire que c’est déjà pas mal. Pour Colfontaine, ces 50 emplois ne représentent même pas 1 % de la population inactive. Il est plus que temps de trouver des moyens afin de pousser les gens à retourner vers l’emploi. Selon nous, cela passe la supracommunalité et des synergies bien plus larges entre communes et CPAS.”

Le réformateur précise encore que la supracommunalité est déjà au cœur du fonctionnement de la zone de police boraine, qui regroupe les cinq communes de la région, à savoir Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain. “Elles ont déjà l’habitude de travailler ensemble. Pourquoi ne pas mettre en commun les ressources, multiplier les contacts avec les sociétés privées afin de pouvoir proposer un maximum d’articles 60 et 61 ?”

Bien entendu, ces dispositions existent déjà et les CPAS y recourent. Mais pas encore suffisamment aux yeux d’Antony Smets d’Alelio, qui rappelle que la remise à l’emploi de plus de personnes permettrait d’impacter positivement l’économie communale et d’envisager la réduction de certaines taxes. “C'est quelque chose que dans les communes flamandes, on a bien compris. Chez nous, tout reste à faire. L’emploi est clairement un enjeu majeur pour ces prochaines années”, conclut le porte-parole.