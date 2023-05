Bagarre entre prévenus dans une affaire de stupéfiants et de faux billets entre Mons, l’Italie et l’Espagne

Edmond, soupçonné d’être le dirigeant d’une association criminelle, avoue seulement avoir joué les intermédiaires dans un trafic de stupéfiants. Le ministère public reconnaît qu’il est loin d’être un baron de la drogue colombien. Toutefois, cet Albanais installé dans le Borinage, déjà condamné pour stupéfiants, a été surveillé, placé sous écoute et balancé par sa maîtresse. Il s’énerve, accuse sa maîtresse de mentir, la qualifiant de mythomane et de manipulatrice.

“Vous voulez ma peau ? Collez-moi une perpétuité”, crie-t-il avant d’être ramené en cellule. Il encourt six ans de prison, alors qu’il a écopé de 5 ans de prison en novembre 2022 pour des faits identiques à Bruxelles.

Faux billets à Naples

Edmond ne fut pas le premier prévenu à être sous les radars de la police. L’enquête a démarré par la surveillance de personnes impliquées dans un trafic de faux billets de cinquante euros entre Naples et la Belgique. C’est en enquêtant sur ces individus, qui s’affichaient sur Facebook dans la capitale de la Campanie, que les policiers ont découvert que cette affaire était liée à un vaste trafic de cannabis et de cocaïne dans le Borinage. Mis sous écoute, les suspects étaient en relation avec Edmond et l’un de ses amis, originaire de Flénu, lui aussi déjà condamné, notamment pour avoir détenu huit kilos de cannabis à Bruxelles. Lui encourt quatre ans de prison.

Les mises sur écoute ont permis de découvrir qu’une importante culture de cannabis était exploitée dans les montagnes de la Sierra Nevada. La maîtresse d’Edmond a déclaré qu’il l’avait emmenée en août 2021 et que des Albanais y travaillaient dans des conditions difficiles.

Drogues et armes

L’enquête a permis d’arrêter des gens à Bruxelles, dans le Borinage, à Bernissart… Outre des la drogue et des sommes d’argent importantes, les policiers ont retrouvé des armes, prêtes à l’emploi, parfois cachées sous un matelas. Il y avait aussi de faux documents, dans le but de louer des voitures et des maisons.

Mercredi, le ministère public a requis des peines d’un an à six ans de prison contre les prévenus, lesquels ont beaucoup contesté durant l’instruction d’audience. Le tribunal consacrera encore l’audience de mercredi prochain à cette affaire. Certains avocats ont déjà commencé à plaider. Les prévenus reconnaissent des consommations de produits stupéfiants, mais contestent les ventes, les importations et l’association criminelle.