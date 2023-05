Disparition inquiétante du Seneffois Ali Aydin qui ne s’est plus manifesté depuis mardi

Ali mesure environ 1m70, est de corpulence mince. Il a les yeux brun-vert, les cheveux blancs rasés et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans foncé, une chemise à carreaux jaunes et bruns, des pantoufles grises et une casquette grise. Cette personne a besoin de soins médicaux et peut parfois paraître confuse.

Les personnes ayant vu Ali Aydin ou sachant où il se trouve peuvent contacter la police au numéro gratuit : 0800/30 300.