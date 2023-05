Lens : il frappe sa maman, roule comme un sauvage à plus de 170 Km/h et se rebelle contre les policiers. “C’était du costaud”, dit l‘un d’eux

Comme l’ajout d’une circonstance aggravante, l’incapacité de travail de plus de quatre mois, a été demandée par la partie civile, le tribunal estime être incompétent et a renvoyé le dossier devant une chambre à trois juges. Toutefois, Me Discepoli, pour les parties civiles, a détaillé les faits à l’audience.

L’avocat raconte que la maman du prévenu n’a pas souhaité déposer une plainte contre son fils, se contentant de déposer une main courante, mais comme il devenait de plus en plus violent, elle a fini par le dénoncer aux autorités.

Poids lourd contre poids mouche

“C’est une dame âgée de 62 ans, mesurant un mètre soixante pour cinquante kilos. Lui est un garçon qui mesure près de deux mètres et qui pèse plus de cent kilos. Il l’a fait saigner du nez, il a versé le contenu d’une bouillotte sur sa tête, il lui a arraché le tee-shirt pour lui cracher sur le thorax. Il a menacé de la tuer, de brûler sa maison. Il lui a arraché les cheveux, donné des coups de poing”, raconte l’avocat qui demande une requalification, car sa cliente est toujours en incapacité de travail, souffrant de céphalées et de troubles de l’équilibre.

Il est aussi reproché à Arnaud la mise hors d’usage du véhicule de sa maman. Celle-ci avait pris en charge sa belle-fille, victime aussi de violence. Fâché, Arnaud les a poursuivies en auto, a fait une queue de poisson pour bloquer sa maman. Il a ensuite brisé ses rétroviseurs à coups de pied. La scène a été filmée par la compagne.

Traces de coups

Le 26 novembre 2022, la police se rend chez la maman. Celle-ci est alcoolisée mais elle présente des traces de coups sur le visage. Arnaud fonce dans le véhicule de police avec sa voiture. Des renforts sont appelés et une course-poursuite se déroule sur l’E42, à plus de 170 km/h !

Arnaud ralentit à la sortie Nimy-Maisières, mais il redémarre et fonce dans un autre véhicule de police, avant de s’arrêter. Un policier, matraque en main, brise la vitre passager du véhicule. Arnaud change de siège et tente de donner des coups de pied au policier. Un autre agent intervient pour lui bloquer les pieds. Arnaud se débat et tombe sur le genou d’un policier, qui entent un craquement.

Le policier blessé témoigne : “C’était du costaud ce soir-là ! Ce n’est plus l’homme qui est assis ici. C’est à croire que les gens deviennent des agneaux en venant ici”, dit-il.

Pour toutes ces préventions, le prévenu encourt une peine de vingt à trente ans de prison. Son avocate a du pain sur la planche, même si le procureur ne demandera probablement pas une peine aussi sévère.