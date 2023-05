Mademoiselle Luna, Daddy K, Les Sales Djones 2.0 et François Feldman à l’affiche de la braderie de Boussu

Le coup d’envoi des festivités sera lancé le vendredi 9 juin dès 18 heures par les maisons de jeunes de l’entité boussutoise et se poursuivra avec Orchestre Zénith. “C’est un groupe de cover de très grande qualité. Ils sont moins connus que Mister Cover mais ils n’ont pas à rougir face à eux et séduisent de plus en plus le public”, souligne Alexandre Célestri, responsable du service communication.

François Feldman en tête d'affiche

La soirée se clôturera en présence de Mademoiselle Luna, la dJ’ette la plus populaire de Belgique, par ailleurs habituée de la braderie. “Lorsqu’elle est venue pour la première fois il y a quelques années, elle était beaucoup moins accessible. Il a fallu batailler un peu pour l’inviter mais aujourd’hui, elle répond oui à chacun de nos invitations. C’est un grand plaisir de pouvoir une nouvelle fois la compter parmi nous.”

Samedi, le public devrait trouver son bonheur puisque la programmation couvrira toutes les générations. Entre Aymeric qui reprendra le meilleur de la variété française, le groupe cover La Grange, la voix puissante de Fedora ou encore Destiny, difficile de ne pas être séduit. La journée se poursuivra avec Les Sales Djones 2.0., de retour après 10 ans d’absence, et Daddy K, citoyen d’honneur que l’on ne présente plus à Boussu.

Enfin, dimanche, la journée débutera au son de la musique country pour se poursuivre avec différents groupes de cover, chargés de mettre l’ambiance avec François Feldman, tête d’affiche de cette édition 2023, ne monte sur scène. Auteur, Compositeur, Interprète, le chanteur français est l’un des plus grands artistes de la variété française. Ce dernier proposera au public des extraits de son nouvel album.

”C’est la seconde fois que nous l’accueillerons à Boussu. Et pour la petite histoire, la première fois, son concert avait été interrompu par le bourgmestre qui avait annoncé la montée des Francs Borains en D2. Les joueurs étaient montés sur scène. Cette année, ils montent en D1B… Peut-être que quelques joueurs seront présents ! (rires).” Dans une vidéo, François Feldman a partagé son enthousiasme et invité le public à le rejoindre à Boussu le 11 juin prochain.

L'événement sera délocalisé

Pour les organisateurs, la braderie de Boussu reste un événement majeur tant le succès est généralement au rendez-vous. Cette année, travaux obligent, la scène et les forains seront délocalisés. “Nous avons tenu de nombreuses réunions avec toutes les parties concernées pour trouver la meilleure solution et limiter les incidences sur l’organisation, la mobilité et la sécurité.”

Concrètement, la scène, les bars et les loges foraines seront installés sur un tronçon compris entre la rue du Moulin et l’allée de la Motte. Les bradeurs seront quant à eux installés rue Rogier, et en partie sur les rues Dorzée et Neuve. Pour le stationnement, le parking des établissements Baise sera mis à disposition. “Le public venant de Dour ou de l’axiale boraine sera quant à lui invité à stationner à proximité des centres commerciaux situés en périphérie.”

Notons que le feu d’artifice qui clôture les festivités sera tiré vers 22 h 30 le dimanche, depuis le château de Boussu. Les personnes toujours présentes au cœur de l’espace scénique ou à proximité des bars en profiteront donc sans avoir à se déplacer.