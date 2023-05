Montroeul-sur-Haine : les légumes de saison et bio d’Arthur et Julien ne cessent de séduire dans la région

La période de crise sanitaire traversée pendant plus de deux ans n’a pas eu que du mauvais. Elle a en effet permis à un jeune duo de se lancer dans la production de leurs légumes à Montroeul-sur-Haine, qu’ils vendent aux habitants de la région. Un beau travail qui a vite pris de l’ampleur puisqu’Arthur et Julien d'” Aux petits oignons”, doivent composer avec des commandes de plus en plus importantes de citoyens venus de partout dans la région. Un succès qui devient tel quel les stocks manquent à certains moments de l’année.