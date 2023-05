La prison l’aide à réfléchir, le citoyen de Saint-Ghislain y restera 18 mois de plus

Julien et sa compagne étaient détenus préventivement pour un vol avec violence, commis à Boussu le 22 janvier 2023. Le couple a dérobé des objets appartenant à un homme qui l’avait hébergé la nuit de Noël. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus. Tablette et ordinateur portable avaient disparu, ainsi que quelques denrées alimentaires.