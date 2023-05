Quévy : une formation aux gestes de premiers secours offerte aux citoyens

Conscientes de cette réalité, les autorités communales de Quévy ont décidé d’offrir aux citoyens une formation aux gestes de premiers secours. Huit séances seront organisées entre le 20 septembre et le 13 octobre prochain au sein de la salle culturelle et citoyenne d’Asquillies par la Croix-Rouge. Les groupes devront être composés d’un minimum de six personnes et d’un maximum de 12 personnes.

”Elles sont également ouvertes aux jeunes âgés d’au moins 12 ans mais ceux-ci devront être accompagnés d’une personne majeure, qui participera elle aussi à la formation”, précise Florence Lecompte (PS), bourgmestre. “Au total, ce sont donc quelque 100 personnes qui seront ainsi formées. Au niveau du collège, nous trouvions important d’offrir cette possibilité aux citoyens. Les premiers instants en cas d’incident sont en effet décisifs.”

Si chacun peut passer par la Croix-Rouge pour bénéficier d’une formation, le fait que ce soit organisé par la commune, et financièrement pris en charge par cette dernière, devrait changer la donne. “Si l’initiative rencontre le succès, des crédits seront systématiquement inscrits au budget communal pour la renouveler. Nous souhaitons d’ailleurs que la formation soit dispensée à quelques membres du personnel communal et dans les écoles.”

L’utilisation du défibrillateur, notamment, sera évoquée au cours de la formation. “Ils sont là, disponibles en cas de besoin, mais nous savons que dans la panique, son utilisation peut en effrayer plus d'un. Il s’agit pourtant d’un outil d’une grande aide en attendant l’arrivée des secours.” Jeunes ou moins jeunes, personne n’est malheureusement pas à l’abri d’un accident ou d’un pépin de santé. Pouvoir compter sur l’intervention rapide d’un témoin pourrait bien changer l’issue de la situation. Les inscriptions sont indispensables auprès de Carine Briatte via adminsitration@ac-quevy.be.