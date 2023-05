Mort de Simon, après avoir consommé du LSD lors du festival de Dour. À qui la faute ? Le festival est pointé du doigt…

Quelques minutes plus tard, Simon est envoyé en cellule de dégrisement pour troubles à l’ordre public, après avoir été pris en charge par la Croix-Rouge. Il est nu dans sa cellule. Il se tape la tête contre le mur, il crie, il semble aller très mal. Il décède à l’hôpital. Depuis ce sinistre jour, sa famille attend une vérité judiciaire. Le ministère public avait requis un non-lieu devant la chambre du conseil. Me Mayence a insisté et la chambre des mises en accusation a estimé qu’il devait y avoir un procès. Il a eu lieu lundi.

Le dealer conteste le lien causal

Qui est responsable de sa mort ? Le jeune homme qui lui a fourni la drogue ?

Oui, selon le parquet qui requiert une peine comprise entre trois et quatre ans. Une sévérité qui étonne Me Romain Delcoigne, avocat de la défense. “Il a un casier judiciaire vierge et il a respecté les conditions imposées par le juge d’instruction, il y a sept ans”. Le pénaliste plaide une mesure de faveur, ou une peine de travail.

Pour le ministère public, le lien causal entre la drogue et le décès est établi. La défense a une autre lecture du dossier, puisqu’aucune trace de LSD n’a été retrouvée dans le sang de la victime. De plus, d’autres personnes ont consommé cette drogue, sans être malade.

Abstention coupable

Les quatre policières ont-elles commis une faute ?

Oui, selon Me Jean-Philippe Mayence, avocat des parties civiles. L’avocat estime que les policières auraient dû appeler un médecin, compte tenu du péril grave auquel était confrontée la victime.

Non, selon les autres parties au procès. “Je ne pense pas que le dossier établisse qu’il y ait eu un refus volontaire de porter assistance”, déclare le substitut du procureur du roi.

Me Pol Descamps répond non à la question de la non-assistance à personne en danger, reprochée à sa cliente policière. “Le festival de Dour, c’est le festival de la drogue”, affirme l’avocat montois. “Venant de l’avocat de quelqu’un qui est censé faire respecter la loi, c’est assez surprenant”, répond le président Laurent Schretter.

Me Frank Discepoli, avocat d’une commissaire qualifiée de compétente par sa hiérarchie, plaide également son acquittement. Ce jour-là, elle était en renfort sur toute la zone, et pas uniquement sur le festival. “Entendre qu’elle a décidé de ne rien faire, face à un homme qui est en train de crever, c’est dur […] Avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation, elle n’avait jamais vu ces vidéos ! Le choc fut énorme pour elle, qui n’a jamais été inculpée dans le cadre de ce dossier. ”

Enfin, Me Eric Soccio, a également plaidé l’acquittement d’une autre commissaire de police, partageant la position de son confrère.

Le jugement sera prononcé dans un mois.