Près d’1,6 million d’euros de subside obtenus par le CPAS de Dour pour reconnecter les personnes sans emploi au monde du travail

Concrètement, la volonté de la commune et de son CPAS est de reconnecter durablement les personnes sans emploi avec le marché du travail. Le budget obtenu permettra de financer un atelier de restauration de meubles mais également un atelier de formation à la gestion des espaces verts. “Le projet d’atelier de restauration de meubles proposera un service de ramassage de meubles dans la commune sur base de dons. Le mobilier sera ensuite restauré et modernisé par des stagiaires encadrés par un formateur avant d’être mis en vente. Le projet a donc un impact au niveau de l’insertion sociale (formation), au niveau social (octroi de mobilier en cas d’urgence) et au niveau écologique (donner une seconde vie aux objets)”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

Une fois restaurés, les meubles seront vendus dans le magasin “Au Comptoir des Possibles”. “De plus, nous proposons un service de restauration sur demande. La formation a pour but l’apprentissage des différentes techniques liées à la restauration de mobiliers, différents volets sont abordés afin d’amener le public à une autonomie pratique. Le stagiaire doit être capable au bout de la formation de s’approprier une pièce, de la restaurer et de choisir une finition adaptée”, ajoute Carlo Di Antonio.

En plus de cette première formation, une seconde s’axera sur la gestion des espaces verts. “L’objectif de cette préformation est de plonger directement les stagiaires dans la réalité du monde du travail, de leur permettre d’acquérir de nouvelles techniques liées à la gestion du développement durable, aux solutions alternatives aux désherbants chimiques ainsi que leur permettre de conclure un contrat de travail et de pouvoir acquérir des compétences qui par la suite seront transférables auprès d’autres employeurs”, conclut Carlo Di Antonio.