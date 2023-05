100 plants de cannabis et 1 kg de marijuana retrouvés dans une maison à Colfontaine

Cette figure familière, l’inspecteur de quartier assure la sécurité quotidienne de la commune dans laquelle il travaille. Il est le relais entre les citoyens, les autres services de la Zone de Police Boraine, les autorités communales ou provinciales ou encore, les partenaires sociaux. Au quotidien, il est le véritable repère policier au sein de son quartier et il met ses compétences et son dévouement au service de la population et plus particulièrement au service des habitants du quartier au sein duquel il travaille.