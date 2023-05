Le concours hainuyer du meilleur beurre de ferme sera organisé à Saint-Ghislain

Objectif, mettre en lumière un produit de ferme dans la recette se transmet de génération en génération mais aussi permettre aux fermes participantes d’améliorer leur notoriété, de faire reconnaître la qualité de leur production, de rencontrer des pairs et de promouvoir un savoir-faire local si recherché de nos jours. Le volet hainuyer de ce concours sera organisé ce vendredi 26 mai à Saint-Ghislain, au sein du Centre d’Excellence des métiers de l’Hôtellerie.

Concrètement, chaque province participante (Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg) organise son propre concours. “Il élira trois lauréats, lesquels seront ensuite directement sélectionnés pour participer à la finale du concours interprovinciale qui se déroulera début septembre”, précise-t-on du côté de la Province de Hainaut. “Participer à ce concours est une excellente opportunité promotionnelle pour le produit : une campagne de communication sera en effet organisée à l’issue de cette édition 2023”

Conférence de presse, identification des produits lauréats, parutions dans les médias (presse, réseaux sociaux, sites internet,…),… Le grand gagnant pourra être fier de son talent et de la qualité de son produit. Avant d’en arriver là, il faudra cependant séduire un jury exigeant, composé de professionnels du secteur. Des journalistes culinaires, des chefs de restaurants, des sommeliers, des membres d’association de consommateur seront notamment de la partie. Chaque membre donnera sa cote individuellement, en toute indépendance.

Chaque membre du jury fera six à huit dégustation, qu’il jugera en fonction de l’aspect de la motte, de la texture tartinabilité, de la répartition en eau, de l’odeur et des arômes, du goût et de l’arrière-goût. Autant de critères qui feront la différence et qui permettront à certains producteurs de tirer leur épingle du jeu.