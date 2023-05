Organisation d’un événement motocross à Frameries : la commune s’y oppose

”Le département développement rural du Service Public de Wallonie a rendu un avis défavorable du fait que le terrain envisagé, situé rue des Prés, est en zone agricole”, explique Arnaud Malou (PS), échevin de l’environnement. “L’activité comporte des risques de pollution des sols et donc une compromission de l’activité agricole. L’avis ayant été rendu par des techniciens et étant argumenté, nous n’avions pas de raison de ne pas le suivre. Il n’y a pas pour autant de volonté dans notre chef d’empêcher ce genre d’organisation.”

Des autorisations de plus en plus difficiles à obtenir

Du côté de la Fédération, on regrette cette position. “Obtenir les autorisations est de plus en plus difficile”, explique Josiane Melard, présidente de l’association. “Sur l’aspect environnemental, le SPW rend systématiquement un avis négatif. La majorité des communes décident de le suivre mais heureusement, quelques bourgmestres ne s’arrêtent pas à cela.”

Et de poursuivre : “Le principal intéressé, c’est l’agriculteur qui met ses terres à notre disposition, en toute connaissance de cause. Par ailleurs, nous organisons des événements depuis de longues années et tout s’est toujours très bien passé. Il n’y a pas de dégâts occasionnés, les participants sont encadrés et notre événement ne s’étale que sur un week-end, à raison d’une fois par an dans des communes différentes. On est loin de la fréquentation ou des nuisances inhérentes à un grand prix.”

Dans la région, des événements de motocross sont notamment organisés à Beaumont ou à Grand-Reng. “Et tout s’y passe très bien. Les bourgmestres ne suivent pas l’avis de la région wallonne et n’ont pas de regret. Ils savent aussi que permettre aux pratiquants de prendre part à des événements organisés, c’est la garantie de ne pas les retrouver ailleurs, en roue libre, sans encadrement.”

Dialoguer avec les autorités

La Fédération Promo Cross National Amateur est la plus petite fédération de Belgique et compte 300 membres. Cette dernière nourrit encore l’espoir d’obtenir le feu vert de la commune de Frameries. “J’aimerais rencontrer les autorités locales afin d’en discuter”, ajoute Grégory De Jaeger, organisateur local. “D’autres bourgmestres acceptent de ne pas tenir compte de la position du SPW. Pourquoi pas Frameries ?”

Dans la région, plus globalement en Belgique, les pratiquants peinent à trouver des opportunités de rouler de manière sécurisée ou professionnelle. Les terrains manquent et la discipline est assez peu appréciée, notamment pour les nuisances sonores qu’elle provoque.