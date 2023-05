Le club de tennis et padel va réaliser la passe de trois… terrains de padel

Le sport du moment est plus que jamais le padel ! En pleine expansion, la discipline se veut plus accessible que le tennis. Une formule qui séduit de plus en plus d’adeptes, obligeant les clubs à investir pour créer de nouveaux terrains. À Quiévrain, les deux premiers terrains de padel avaient pu être inaugurés en octobre dernier lors d’un tournoi de plus de 10h30. L’emplacement n’avait pas été choisi au hasard puisqu’il répondait à une demande de plus en plus grandissante dans les communes avoisinantes.