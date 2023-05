Le magasin Action d’Hornu déménage… De l’autre côté de la rue

”Ce nouvel emplacement offre de nouveaux avantages aux clients. Avec une surface commerciale de 1022 mètres carrés, le nouveau magasin est beaucoup plus grand que l’ancien et dispose d’un parking spacieux et commode de 1050 places”, précise-t-elle. “En outre, le magasin est aménagé de façon moderne, avec un plafond ouvert. Le grand entrepôt de 164 mètres carrés permet à l’équipe de remplir les rayons avec une multitude d’articles tandis que les clients pourront combiner leurs achats chez Action avec une visite chez H&M, Cora ou encore Ici Paris XL.”

Action, magasin discounter non-alimentaire, affiche la croissance la plus rapide d’Eurose, avec près de 6000 produits en perpétuelle évolution avec plus de 2250 magasins. Aujourd’hui, la fréquentation de ceux-ci ne cesse de croître. “Plus de 15 millions de clients se rendent chez Action chaque semaine en Europe et, 6,5 millions de consommateurs visitent chaque semaine le site Web. Action emploie dans 11 pays plus de 80 000 collaborateurs de plus de 136 nationalités différentes.”

Un succès qui s’explique, notamment, par la diversité des produits proposés, le tout à des prix minimes, voire imbattables… Mais qui pose également question quant à notre façon de consommer, toujours plus, plus souvent, pour moins cher. “Nous ne ménageons pas nos efforts pour offrir à nos clients la meilleure expérience d’achat possible. Nous sommes ravis d’y parvenir à Hornu grâce à ce déménagement”, souligne Joeri Sanders, General Manager d’Action BeLux.

Des efforts en matière d'énergie

Pour ce dernier, le développement de l’enseigne s’accompagne cependant “d’une prise de conscience de l’impact sociétal” de la marque. “Action améliore continuellement la qualité et la durabilité de ses produits et de ses magasins, y compris celui d’Hornu. La durabilité est depuis longtemps une priorité absolue pour Action. C’est pourquoi nous travaillons en permanence à l’amélioration et à la durabilité de nos produits et de notre empreinte carbone. Pour favoriser la qualité et la durabilité de nos produits, nous avons adopté des programmes de circularité sur toutes nos gammes afin d’en améliorer la composition, l’utilisation et la durée de vie.”

Et de poursuivre : “Nous travaillons activement sur les économies d’énergie : par exemple, 95 % de nos magasins sont déjà équipés d’un éclairage LED à faible consommation d’énergie. En outre, depuis le début 2022, tous les magasins Action du Benelux fonctionnent exclusivement à l’énergie renouvelable. Cela s’applique bien sûr à notre nouveau magasin à Hornu.”