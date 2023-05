Saint-Ghislain : les travaux de réhabilitation de la N552 entre Dour et Hautrage entrent dans leur dernière phase

Ainsi, du mardi 30 mai jusqu’au 30 juin, sur la N552 entre le carrefour formé avec la rue Malenroye et le pont du Canal, la circulation sera maintenue sur une voie uniquement en direction de Baudour. Les usagers circulant sur la nationale en direction de Dour seront déviés via la N50, la N505 et l’E42/A16 via l’échangeur n°27 “Bernissart”. La vitesse maximale sera limitée à 50 km/h.

Ce chantier, lancé en août 2022, permettra de réfectionner les revêtements mais aussi d’effectuer localement des réparations sur la N552. Il s’étend globalement du carrefour N552/rue du Petit Crépin/Quartier de la Distillerie jusqu’à l’échangeur N552-N50. La première phase s’était déroulée du mardi 16 août jusqu’à la mi-septembre 2022 entre le carrefour N552/rue du Petit Crépin/Quartier de la Distillerie et le carrefour formé avec la rue Malenroye.

Le chantier représente un budget de près de trois millions d’euros, financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société Colas qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.