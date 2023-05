Dour : de nouveaux projets inscrits au budget 2023

Des nouveaux investissements vont donc pouvoir être consentis par la commune de Dour en 2023. C’est le cas de l’honoraire pour l’audit énergétique du complexe administratif dans le cadre d’un nouvel appel à projets de la Région, de l’achat de matériel de surveillance pour la zone de police ou encore d’un subside d’investissement de la police de 30 000 euros pour l’achat de deux caméras de surveillance.

”La police dispose d’un stock de caméras de surveillance. Nous allons donc pouvoir directement en prendre deux que nous allons ensuite racheter. Le but étant d’avoir en permanence une caméra de surveillance dans le parc communal qui, en ce début de saison, a un taux de fréquentation quatre voire cinq fois supérieur à ce que nous avions précédemment. Cette fréquentation impose d’avoir une caméra de surveillance en permanence et permet de garder une certaine sécurité dans le parc. La seconde caméra aura la même fonction dans les jardins de la tour de l’ancienne église du Monceau”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour (Dour Demain).

En plus de cela, la commune fera l’acquisition de chariots de propreté et aménagera quatre abris bus à la rue d’Elouges. Au niveau des écoles de l’entité, plusieurs investissements, trop coûteux, n’avaient pas pu avoir lieu en 2022 et le seront donc en 2023. “Le budget de la salle de gymnastique et de la chaufferie de l’école de Blaugies n’avait pas été attribué en 2022. Nous avions eu une proposition que nous avons estimé être trop chère. Nous avons donc remis en concurrence les entreprises et réinscrit le budget cette année. C’est également le cas des menuiseries extérieures de l’école d’Elouges dont le budget sera consacré cette année-ci”, ajoute Carlo Di Antonio.

Trois subsides d’investissement à la RCA viennent également s’ajouter au budget 2023. Le premier est lié à la construction d’une piste d’athlétisme à Dour Sports où l’auteur de projet a commencé à travailler. Le second, de 100 000 euros, permettra la réalisation d’aménagement au centre sportif. Le dernier montant, de 120 000 euros, permettra la réalisation de deux nouveaux terrains de tennis sur le site du Belvédère.

Un exercice budgétaire qui ne rassure pas le conseiller communal Thomas Durant qui relève que le boni cumulé fond comme neige au soleil. “Il faudra que nous soyons tous attentifs à l’avenir puisque nous risquons de connaître des années difficiles avec une charge de la dette qui pourrait augmenter”, commente-t-il.

Un point à tenir à l’œil certes mais dont le collège communal s’est prémuni. “Nous avons constitué des provisions pour 1,5 million d’euros que nous nous efforçons de ne pas utiliser. Notre compte 2022 sera également très positif. Cela va pouvoir reconstituer de manière positive le boni. Nous serons donc à environ trois millions d'euros de boni qui correspond au chiffre de 2021”, conclut Carlo Di Antonio.