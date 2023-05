Un centre médical va ouvrir ses portes à Quaregnon

Après avoir ouvert un centre médical à Quiévrain, c’est donc à Quaregnon que Melki Bel Abed a choisi d’implanter son nouvel établissement. “Je travaille en tant qu’infirmier indépendant depuis des années à Quaregnon. J’y ai donc tout naturellement établi le projet de centre médical avec la pharmacie de la rue Jules Destrée. Le centre médical se situera juste en face de cette dernière et proposera toute une série de services”, indique Melki Bel Abed.

Concrètement, il sera possible de bénéficier du service bandagisterie du centre médical de Quaregnon dès ce 5 juin. Lits, tribunes et d’autres accessoires seront ainsi disponibles. Le centre se tournera également vers la problématique du cancer des femmes. Lingerie, prothèse et bien d’autres choses leur seront ainsi proposées. À côté de cela, les traditionnelles prises de sang seront également réalisables dans le centre médical de Quaregnon.

Il ouvrira donc ses portes le 5 juin prochain et sera ouvert les jours de semaines. Il sera également possible de bénéficier de soins à domicile un jour par semaine. Ce nouveau centre médical sera situé à la rue Jules Destrée juste en face de la pharmacie présente dans la rue.