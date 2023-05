Le Belvédère de Dour organisera des stages de natation pendant les vacances d’été

L’étang de nage du Belvédère de Dour est devenu le lieu incontournable des Dourois dans les périodes de fortes chaleurs. En plus de pouvoir se prélasser et se détendre dans ce dernier, il sera désormais possible d’y apprendre à nager. “Vu la pénurie de piscine dans la région, et dans l’attente de construction d’un bassin d’apprentissage à Dour, nous souhaitons proposer des cours et assurer la transition”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

Ces stages de natation auront lieu du lundi au samedi matin entre le 19 juillet et le 26 août. Les Dourois seront prioritaires à l’inscription. Pendant que ces stages s’organisent petit à petit, le dossier de construction du bassin d’apprentissage continue sa marche en avant. “Nous avons lancé la procédure de construction de notre bassin d’apprentissage la semaine dernière. Notre volonté est désormais de lancer le marché à la fin de cette année en vue d’obtenir le permis début 2024 et de nager en 2025”, conclut Carlo Di Antonio.

Pour rappel, ce bassin d’apprentissage devrait prendre place sur le site de l’ancien Hubo. Sa fonction principale sera l’apprentissage de la natation pour les Dourois. Il pourra également accueillir d’autres activités le week-end et le soir.