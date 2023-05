Quiévrain : Atteints de la maladie rare du syndrome d’Arnold Chiari, Noa et Sasha seront opérés à Barcelone cette semaine

Malgré cette confiance aveugle en l’établissement hospitalier, le stress monte pour Noa et Sasha qui ont la chance de pouvoir se rassurer auprès de leur sœur Ninon. “Sasha est le plus stressé et me pose beaucoup de questions”, nous confie Ninon. Un stress légitime tant son état de santé se dégrade au fil des semaines. “Sasha vit beaucoup de hauts et de bas au niveau de sa santé. Par moments, nous avons vraiment l’impression de revoir Ninon avant qu’elle ne subisse son opération, il y a un an. Si nous avions dû attendre le mois de septembre pour l’opérer, je pense que la situation aurait été bien pire”, explique Anaïs Dupont, leur maman.

Une opération qui a pu avoir lieu en cette fin mai, début juin grâce aux nombreux dons de personnes au grand cœur. Malgré tout, le combat reste long pour la famille qui devra encore financer les visites un mois et un an après l’opération de Noa et Sasha. “Les gens pensent que notre combat est terminé maintenant que nous sommes parvenus à financer le voyage de Noa, Sasha et Ninon mais ce n’est pas le cas. Nous devons encore rembourser une association qui nous avait fait une avance pour pouvoir partir en cette fin du mois de mai. Nous devrons ensuite financer le voyage pour la visite de contrôle un mois et un an après l’opération. Nous allons donc avoir encore besoin d’argent. Notre volonté est également de venir en aide à d’autres enfants touchés par la maladie du Chiari, nous n’abandonnerons donc pas une fois le sort de nos enfants réglé”, indique Freddy Dupont, le grand-père.

Pour financer les futures visites de contrôle, de nombreuses actions solidaires prendront place dès le mois de septembre. “Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes au grand cœur comme le restaurant Da Claudio a Thulin qui nous avait reversé l’intégralité des bénéfices lors d’une soirée de soutien organisée au sein de l’établissement. Nous pouvons également compter sur le club de pétanque de Quiévrechain qui organisera un tournoi de pétanque après les vacances d’été. Les ventes de tartes et autres pâtisseries confectionnées par nos soins reprendront également à cette même date”, rappelle Freddy Dupont.

Une aide bienvenue tant les autorités belges peinent à intervenir pour venir en aide à cette famille quiévrainoise. “La mutuelle a refusé de nous rembourser une partie des soins reçus par Ninon alors que nous disposons d’une assurance complète. Nous allons d’ailleurs les attaquer en justice pour faire valoir nos droits. Nous n’avons malheureusement pas les moyens de nous offrir un avocat. Nous assurerons donc notre propre défense”, regrette Freddy Dupont. “Nous avons également écrit au premier ministre pour voir s’il pouvait faire quelque chose pour nous mais nous n’avons jamais obtenu de réponse.”

Pas toujours prise au sérieux, notamment à l’école, la famille regrette que d’énormes moyens soient mis à disposition de la recherche pour le cancer, par exemple, mais rien pour les maladies rares comme le syndrome d’Arnold Chiari. Elle ne désespère cependant pas et est bien décidée à faire avancer les choses.