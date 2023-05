Lens : un litige entre un propriétaire et son locataire tourne mal. Quatre policiers interviennent pour calmer les esprits

C’est lui qui appelle la police, ce jour-là, en raison d’un conflit avec un locataire. Il remet les clés de l’appartement loué aux policiers, lesquels rencontrent le locataire. “Ce dernier était en pleurs, il ne supportait plus de vivre dans un endroit insalubre et de voir son propriétaire rentrer chez lui sans son consentement”, explique le substitut du procureur.

Les policiers retournent chez Jean. Le sexagénaire ne s’est pas calmé. Il engueule un inspecteur de police, s’avance vers un autre avec un doigt menaçant, en direction de son visage. Selon le magistrat du parquet, Jean s’est emballé. “Compte tenu de son passé judiciaire, quatre policiers l’ont emmené sur le sol, il s’est débattu. Alors il a été menotté”, poursuit le magistrat.

Condamné en 1992

Jean a donc un passé judiciaire… Un truand ? Non, on y retrouve un vol avec effraction en 1992 et une rébellion en 2009. Il encourt une peine de trois mois, mais le ministère public ne s’oppose pas à un sursis probatoire, pour gérer sa violence.

Devant le tribunal, c’était surtout un homme en colère qui a comparu. “Le juge de paix ne vous avait-il pas conseillé de rendre justice vous-même ? ”, demande le juge. “Je n’ai pas été violent avec la police”, répond Jean.

Jean demande son acquittement et précise qu’il a déposé une plainte contre la police au comité P. Visiblement, celui-ci ne semble pas pressé d’y répondre…

Rébellion ou bavure policière ? Le tribunal rendra son jugement à la fin du mois.