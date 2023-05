Les médiévales de la Saint-Jean de retour à Audregnies les 24 et 25 juin

La commune de Quiévrain et l’ASBL Vivre à Audregnies investiront une fois de plus la plus grand place verte de Belgique, à Audregnies, pour célébrer la sixième édition des Médiévales de la Saint-Jean les samedi 24 et dimanche 25 juin prochains. Pour l’occasion, cinq compagnies de reconstitution feront découvrir la vie à l’époque de nos ancêtres. Il sera ainsi possible de partir à la découverte de la couture, de la calligraphie, du tissage de la laine, de la fabrication de bougies ou d’arcs, de l’utilisation des outils de boucherie et de cuisine, de la confection du pain avec un four comme autrefois. Des entraînements militaires et démonstrations des tortures de l’époque seront également proposés.