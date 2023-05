Ce soir-là, un jeune a reçu des coups de couteau et a été renversé par une voiture. Le ministère public a renvoyé deux hommes devant le tribunal pour répondre d’une double tentative de meurtre.

Après l’examen du dossier, les trois juges composant le tribunal ont décidé qu’il s’agissait plutôt de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail. Les deux prévenus ont écopé d’une peine de trois ans, assortie d’un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive. L’un d’eux, Louis, auteur des coups de couteau, est soumis à des conditions probatoires.

Scène filmée

La scène a été filmée, en partie. On y voit Marc, debout près de son auto, mal garée sur le parking du Pass, aujourd’hui le Sparkoh. Il attend sa petite copine Sarah et une amie de celle-ci, Vanessa, qui sortent de la discothèque.

Marc a une altercation verbale avec un jeune. Louis sort de l’auto. Très vite, d’autres jeunes arrivent autour de l’auto, tous bien excités. Une bagarre éclate. Louis s’échappe du champ de vision de la caméra. C’est la scène des coups de couteau, non filmée.

Il remonte dans l’auto. Marc démarre, puis cale. Les jeunes caillassent sa voiture. Marc démarre, tourne à droite, à trois reprises, et heurte Olivier de plein fouet. La voiture quitte les lieux. Marc la cache en France, durant quatre jours, et la nettoie.

Un écart pour le toucher

Pour le ministère public, il s’agissait bien de deux tentatives de meurtre, une pour chacun des prévenus. Trois coups de couteau ont été portés. Ils ont touché la cuisse, le dos. “Des zones potentiellement létales avec une arme qui l’est tout autant. Quant au choc avec l’auto, les images parlent d’elle-même. Le chauffeur fait un écart pour toucher Olivier, à part 25 km/h. Il avait la possibilité de quitter les lieux”, avait déclaré le substitut du procureur, dans son réquisitoire.

Il avait requis six ans de prison contre Louis, condamné en juin 2018 par la cour d’appel dans le cadre d’une rixe entre deux bandes de motards, à cinq ans de prison avec sursis, et une peine de quatre ans contre Marc.

Pas de cause d’excuse

Me Elena D’Agristina, avocate de Louis, avait plaidé la légitime défense. Louis soutenait qu’il s’était saisi d’un couteau tombé sur le sol pour se défendre face à des jeunes qui tentaient de la frapper à coups de ceinture et de cailloux. Le tribunal n’a pas retenu cette cause d’excuse.

Me Arnaud Lebas avait plaidé la contrainte irrésistible pour Marc, déclarant qu’il a réagi par instinct, dans un état de panique, face à quelqu’un qui menaçait de jeter un pavé dans son pare-brise. Là non plus, le tribunal ne retient pas cette cause d’excuse.

Les deux avocats contestaient l’intention d’homicide. Le tribunal les a suivis, estimant qu’il pouvait requalifier les faits en coups et blessures.

Enfin, le tribunal estime que l’incapacité de travail est de moins de quatre mois pour les coups de couteau et de plus de quatre mois pour les coups avec la voiture. La victime a gardé des séquelles aux jambes. Ceci a une influence sur le volet civil de l’affaire. L’agresseur au couteau doit payer une somme provisionnelle de 1000 euros à la victime, son ami doit verser une somme provisionnelle de 5000 euros. Un expert a été désigné afin d’évaluer le dommage définitif.