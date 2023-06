Deuxième jour de ducasse : une arrestation judiciaire et beaucoup de véhicules enlevés

Avec un si grand soleil et une température estivale, de nombreux Montois et autres se sont réunis jeudi dans le centre-ville pour fêter ce deuxième jour de la ducasse. Il y avait plus de monde que mercredi, et plus de bars ouverts aussi. Ce qui n’a pas empêché quelques-uns d’acheter des canettes, de picoler dans la rue et de jeter leurs déchets sur le pavé. Nous avons d’ailleurs été témoins d’une scène où la police a verbalisé un individu, visiblement bien éméché vers 16h, non loin de la rue d’Havré. Le gaillard, qui tutoyait les agents, a vivement manifesté son mécontentement. Rappelons que la Ville a mis en place des mesures visant à réduire drastiquement les déchets lors de cette ducasse.