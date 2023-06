EpiCURA : la CNE partira en grève ce lundi, le SETca ne suit pas le mouvement

Le syndicat évoque un non-respect des organes de concertation, des groupes de travail qui n’ont pas abouti, des chiffres de financements du Fonds des Blouses Blanches “opaques et ne relatant pas la réalité de terrain”, des équipes mobiles de remplacement insuffisantes. “Sur le terrain, aucune amélioration n’a été apportée”, regrette Éric Caudron, permanent CNE Hainaut.

”Une demande de bureau de conciliation a été réalisée en avril. La direction a tout fait pour reporter cette réunion puis a programmé deux dates au sein de l’institution, les 15 et 22 mai, mais aucune discussion n’a été possible. La direction s’est contentée de répéter les mêmes choses. Pire encore, le 15 mai, la direction n’a même pas pris la peine de préparer la discussion mais voulait simplement prévoir un “calendrier” de concertation.”

Activation du préavis de grève

Ce jeudi, une réunion de conciliation au sein de la Commission Paritaire a été convoquée. Les attentes des travailleurs ont pu y être exposées. Mais cela n’a visiblement pas suffi aux yeux de la CNE, qui estime qu’il faut désormais “des actes concrets.” “Des avancées ont eu lieu, des “engagements” ont été pris par la direction mais seulement sur une petite partie des demandes formulées depuis avril. C’est pour cette raison que le personnel a donné un mandat à la CNE pour activer le préavis de grève.”

Une action sera donc menée ce lundi et les sites d’EpiCURA seront mis en service minimum. “Nous verrons si les promesses émises une nouvelle fois par la direction seront réellement appliquées sur le terrain et dans les faits. Le règlement de travail respecté, les groupes de travail constitués doivent réellement fonctionner. Les conditions de travail doivent aussi être améliorées par une remise à niveau des staffs ; ce qui, nous le comprenons, est plus long à mettre en place… mais un timing sérieux doit être décidé !”

Le SETCa ne suit pas le mouvement

On notera que seule la CNE a décidé de passer à l’action, au contraire du SETca qui regrette que les négociations de ce jeudi n’aient pas abouti. “Au bout de plus de huit heures de négociation, nous nous apprêtions à signer le protocole d’accord. Nous avions obtenu satisfaction, avec le renfort des équipes mobiles et la prolongation de certains contrats. On devait se satisfaire de ces avancées”, estime Patrick Salvi, secrétaire régional SETca.

”C’est bafouer le mot grève. Ce n’est pas avec ce genre d’attitude que les syndicats redoreront leur blason. Nous ne sommes pas en accord avec l’attitude de la CNE, qui a refusé de revenir sur sa volonté de partir en grève parce que la décision avait déjà été prise.” Une réaction de la direction d’EpiCURA est attendue dans les prochaines minutes.