Une septantaine de poules seront distribuées ce week-end à Quiévrain

Une initiative de plus en plus répandue mais toujours aussi originale va prendre place à Quiévrain. Pas moins de 70 poules vont en effet être distribuées aux habitants de l’entité. L’objectif ? Réduire la production de déchets des ménages. Un projet pas neuf à Quiévrain puisqu’il avait été lancé en 2015 dans la commune. Un pari osé à l’époque qui est désormais repris par de nombreuses autres villes et communes.