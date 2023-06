Les abords du ruisseau d’Elouges prochainement aménagés pour lutter efficacement contre les inondations

Depuis les importantes inondations survenues un peu partout en Belgique il y a quelques années, la lutte contre ces événements naturels se fait de plus en plus forte dans les différentes villes et communes. C’est le cas à Dour où le ruisseau d’Elouges et ses abords vont voir la biodiversité être améliorée. Un projet qui tient à cœur aux riverains qui se plaignent depuis plusieurs années des inondations qui surviennent en cas de fortes pluies.