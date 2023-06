Sainte-Waudru est descendue rejoindre les Montois, la Ducasse est officiellement lancée !

Les petits pages de Roland de Lassus, également habillés de jaune et de noir, arrivent à leur tour, suivis par le Grand Bailli et la Dame Bâtonnière, les chanoines de Saint-Germain, les chanoinesses et le clergé.

Les trompettes et les grandes orgues s’arrêtent, le doyen lance la cérémonie et invite les autorités civiles à le suivre. Un deuxième coup de cloche retentit. C’est le signal de la descente de la châsse en cuivre dorée, laquelle descend lentement du ciel pour rejoindre la terre. Le doyen encense la châsse et fait une prière pour la Sainte patronne de la Ville.

Descente de la châsse Sainte Waudru

Un troisième coup de cloche lance le deuxième cortège. C’est le moment de la remise du corps de Madame Waudru aux autorités communales, entre les mains du bourgmestre, Nicolas Martin. Ce dernier a l’occasion de répondre au doyen, lequel a cru que la procession n’aurait jamais lieu en raison du chantier qui entoure la collégiale. Il a même proposé d’utiliser un drone pour la procession. Le bourgmestre rappelle le temps qu’il a fallu pour construire l’édifice religieux, l’hôtel de ville… “Et la gare ?” demandent les gens dans le public. Quelques minutes plus tard, le bourgmestre évoque le chantier pharaonique qui touche à sa fin. La foule rigole.

L’hymne du doudou retentit pour la première fois dans la collégiale. Un grand moment d’émotion pour les Montois qui chantent fièrement leur hymne. La Ducasse est officiellement lancée.

Bonne Ducasse à tous !