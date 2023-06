Le système de rue scolaire en test à l’école d’Erquennes

Les rues scolaires sont de plus souvent mises en place par les villes et communes. C’est donc désormais à Erquennes que le projet se développe. “Une rue scolaire est une rue interdite à la circulation durant les heures d’arrivée et de départ de l’école”, explique Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles. “L’objectif principal est d’accroître la sécurité et la convivialité aux abords de l’école.”

Un objectif qui sera donc suivi tout au long de ce mois de juin. Si l’initiative plaît, elle deviendra permanente à la rentrée et pourrait même se développer à d’autres établissements scolaires. “Si le retour des enseignants, des parents et des riverains à la fin du mois est positif, la rue scolaire d’Erquennes sera pérennisée à la rentrée”, conclut Matthieu Lemiez.